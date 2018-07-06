Названы регионы с самыми высокими зарплатами

"Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине: г. Киев - 12 721 грн, Донецкая область - 9 173 грн, Киевская - 8 392 грн и Днепропетровска - 8 237 грн", - говорится в сообщении.

При этом, низкий уровень заработной платы, который не превышал 79% от среднего по экономике, наблюдался в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также сообщается, что в январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной платы составлял 8 225 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%. А реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14,1% по сравнению с маем 2017 года.