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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78507 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111054 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 132052 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139005 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175362 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155072 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В январе-мае 2018 года в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине: город Киев, Донецкая, Киевская и Днепропетровская области, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

"Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине: г. Киев - 12 721 грн, Донецкая область - 9 173 грн, Киевская - 8 392 грн и Днепропетровска - 8 237 грн", - говорится в сообщении.

При этом, низкий уровень заработной платы, который не превышал 79% от среднего по экономике, наблюдался в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также сообщается, что в январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной платы составлял 8 225 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%. А реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14,1% по сравнению с маем 2017 года.

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