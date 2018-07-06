Названо регіони із найвищими зарплатами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У січні-травні 2018 року у чотирьох регіонах заробітна плата перевищила середню по Україні: місто Київ, Донецька, Київська та Дніпропетровська області, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
“Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом із тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ — 12 721 грн, Донецька область — 9 173 грн, Київська — 8 392 грн та Дніпропетровська — 8 237 грн”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% від середнього по економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Також повідомляється, що у січні—травні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8 225 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,7%. А реальні заробітні плати зросли на 11,8%, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Нагадаємо, реальні зарплати українців у травні зросли на 14,1% порівняно із травнем 2017 року.