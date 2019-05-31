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7 марта, 06:35 • 108693 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136082 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143933 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Названа основная версия катастрофы Ми-8

Названа основная версия катастрофы Ми-8

Киев  •  УНН

 • 50024 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность. Об этом сообщили УНН в военной прокуратуре.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили УНН.

Правоохранители отметили, что в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

Как сообщал УНН, военная прокуратура проверит техническое состояние Ми-8, который разбился в Ровенской области.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. 

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

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