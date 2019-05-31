Названа основная версия катастрофы Ми-8

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили УНН.



Правоохранители отметили, что в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.



Как сообщал УНН, военная прокуратура проверит техническое состояние Ми-8, который разбился в Ровенской области.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.



Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).