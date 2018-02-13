Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2017 году сервисные центры МВД зарегистрировали 64 655 автомобилей 2017 года выпуска. Лидером по количеству зарегистрированных новых автомобилей стал Киев, а самой популярной маркой - Renault. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, передает УНН.
“В 2017 году выполнено 1 287 836 регистрационных операций. Из них 64 655 авто 2017 года выпуска”, - рассказали в центре.
Наибольшее количество авто 2017 выпуска было зарегистрировано в следующих регионах:
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- Киев — 23 214 авто, 36% от общего количества зарегистрированных;
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- Харьковская область — 8%;
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- Днепропетровская область — 8%;
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- Одесская область — 6%;
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- Киевская область — 6%;
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- Львовская область — 5%;
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- Запорожская область — 4%.
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Отмечается, что среди типов топлива украинцы незначительное предпочтение отдают бензину: он используется в 52% новых авто. Дизельное топливо используется в 43% новых авто, газ — только в 5%.
“В прошлом году не было зарегистрировано ни одного автомобиля 2017 выпуска с электродвигателем”, — обратили внимание в Главном сервисном центре МВД.
В ТОП-3 самых популярных марок авто среди украинцев вошли:
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- Renault (модели Renault Duster и Renault Logan);
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- Toyota (модели Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 и Toyota Corolla);
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- Skoda (Skoda Octavia).
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Следующие места в рейтинге соответственно занимают KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki и другие.
Самым популярным цветом новых автомобилей в 2017 году оказался белый (22 461 авто — 35% от общего количества новых машин). Следующими по популярности являются серый (15 606 — 24%), черный (9 067 — 14%), коричневый (5 251 — 8%), синий (5 081 — 8%), красный (3 732 — 6%) цвета.
Напомним, в 2017 году на украинских таможнях было оформлено 80,5 тыс. новых авто, с которых уплачено почти на треть больше таможенных платежей, чем в 2016 году.