Названо найпопулярніші марки нових авто серед українців

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році сервісні центри МВС зареєстрували 64 655 автомобілів 2017 року випуску. Лідером за кількістю зареєстрованих нових автівок став Київ, а найпопулярнішою маркою — Renault. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України, передає УНН.

“У 2017 році виконано 1 287 836 реєстраційних операцій. Із них 64 655 авто 2017 року випуску”, — розповіли у центрі.

Найбільша кількість авто 2017 року випуску була зареєстрована у таких регіонах:

  • Київ — 23 214 авто, 36% від загальної кількості зареєстрованих;
  • Харківська область — 8%;
  • Дніпропетровська область — 8%;
  • Одеська область — 6%;
  • Київська область — 6%;
  • Львівська область — 5%;
  • Запорізька область — 4%.

Зазначається, що серед типів палива українці незначну перевагу надають бензину: він використовується в 52% нових авто. Дизельне паливо використовується в 43% нових авто, газ — лише у 5%.

“Минулого року не було зареєстровано жодного автомобіля 2017 року випуску з електродвигуном”, — звернули увагу у Головному сервісному центрі МВС.

До ТОП-3 найпопулярніших марок авто серед українців увійшли:

  • Renault (моделі Renault Duster та Renault Logan);
  • Toyota (моделі Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 та Toyota Corolla);
  • Skoda (Skoda Octavia).

Наступні місця в рейтингу відповідно займають KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki та інші.

Найпопулярнішим кольором нових автівок 2017 року виявився білий (22 461 авто — 35% від загальної кількості нових машин). Наступними за популярністю є сірий (15 606 — 24%), чорний (9067 — 14%), коричневий (5251 — 8%), синій (5081 — 8%), червоний (3732 — 6%) кольори.

Нагадаємо, у 2017 році на українських митницях було оформлено 80,5 тис. нових авто, з яких сплачено майже на третину більше митних платежів, ніж у 2016 році.

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