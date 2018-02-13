Названо найпопулярніші марки нових авто серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році сервісні центри МВС зареєстрували 64 655 автомобілів 2017 року випуску. Лідером за кількістю зареєстрованих нових автівок став Київ, а найпопулярнішою маркою — Renault. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України, передає УНН.
“У 2017 році виконано 1 287 836 реєстраційних операцій. Із них 64 655 авто 2017 року випуску”, — розповіли у центрі.
Найбільша кількість авто 2017 року випуску була зареєстрована у таких регіонах:
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- Київ — 23 214 авто, 36% від загальної кількості зареєстрованих;
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- Харківська область — 8%;
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- Дніпропетровська область — 8%;
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- Одеська область — 6%;
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- Київська область — 6%;
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- Львівська область — 5%;
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- Запорізька область — 4%.
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Зазначається, що серед типів палива українці незначну перевагу надають бензину: він використовується в 52% нових авто. Дизельне паливо використовується в 43% нових авто, газ — лише у 5%.
“Минулого року не було зареєстровано жодного автомобіля 2017 року випуску з електродвигуном”, — звернули увагу у Головному сервісному центрі МВС.
До ТОП-3 найпопулярніших марок авто серед українців увійшли:
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- Renault (моделі Renault Duster та Renault Logan);
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- Toyota (моделі Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 та Toyota Corolla);
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- Skoda (Skoda Octavia).
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Наступні місця в рейтингу відповідно займають KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki та інші.
Найпопулярнішим кольором нових автівок 2017 року виявився білий (22 461 авто — 35% від загальної кількості нових машин). Наступними за популярністю є сірий (15 606 — 24%), чорний (9067 — 14%), коричневий (5251 — 8%), синій (5081 — 8%), червоний (3732 — 6%) кольори.
Нагадаємо, у 2017 році на українських митницях було оформлено 80,5 тис. нових авто, з яких сплачено майже на третину більше митних платежів, ніж у 2016 році.