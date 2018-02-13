Названо найпопулярніші марки нових авто серед українців

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році сервісні центри МВС зареєстрували 64 655 автомобілів 2017 року випуску. Лідером за кількістю зареєстрованих нових автівок став Київ, а найпопулярнішою маркою — Renault. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України, передає УНН.