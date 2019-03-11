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Названы национальности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

Названы национальности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Пассажиры самолета Ethiopian Airline, который в воскресенье, 10 марта, упал через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы, были из 35 стран, причем больше всего - из Кении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

По словам представителя авиакомпании, в результате авиакатастрофы погибли 157 человек, семь из которых были членами экипажа и один сотрудник службы безопасности.

По данным ООН, среди погибших было 19 их сотрудников.

Уже известно ряд имен и национальностей пассажиров и сотрудника службы безопасности.

  • Кения - 32
  • Канада - 18
  • Эфиопия - 9
  • Китай - 8
  • Италия - 8
  • США - 8
  • Франция - 7
  • Великобритания - 7
  • Египет - 6
  • Германия - 5
  • Индия - 4
  • Словакия - 4
  • Австрия - 3
  • Россия - 3
  • Швеция - 3
  • Израиль - 2
  • Марокко - 2
  • Польша - 2
  • Испания - 2
  • Бельгия - 1
  • Джибути - 1
  • Индонезия - 1
  • Ирландия - 1
  • Мозамбик - 1
  • Норвегия - 1
  • Руанда - 1
  • Саудовская Аравия -1
  • Судан - 1
  • Сомали - 1
  • Сербия - 1
  • Того - 1
  • Уганда - 1
  • Йемен - 1
  • Непал - 1
  • Нигерия - 1
  • Один пассажир путешествовал с паспортом ООН.

Среди пассажиров был рожденный в Нигерии ученый и писатель Пиус Адесанми (Pius Adesanmi), который был директором Института африканских исследований Карлтонского университета. Университет Оттавы сообщил, что он был среди 18 канадцев, погибших в аварии.

Словацкий законодатель Антон Хрнко (Anton Hrnko) заявил в Facebook, что его жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала были среди погибших.

Посольство России в Эфиопии написало в Twitter имена трех граждан России, находящихся в самолете: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Авиакомпания еще не сообщила о том, из каких стран члены экипажа.

Как сообщал УНН, авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8.

В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.

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