Названы национальности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

КИЕВ. 11 марта. УНН. Пассажиры самолета Ethiopian Airline, который в воскресенье, 10 марта, упал через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы, были из 35 стран, причем больше всего - из Кении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.