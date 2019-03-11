Названы национальности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Пассажиры самолета Ethiopian Airline, который в воскресенье, 10 марта, упал через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы, были из 35 стран, причем больше всего - из Кении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
По словам представителя авиакомпании, в результате авиакатастрофы погибли 157 человек, семь из которых были членами экипажа и один сотрудник службы безопасности.
По данным ООН, среди погибших было 19 их сотрудников.
Уже известно ряд имен и национальностей пассажиров и сотрудника службы безопасности.
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- Кения - 32
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- Канада - 18
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- Эфиопия - 9
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- Китай - 8
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- Италия - 8
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- США - 8
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- Франция - 7
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- Великобритания - 7
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- Египет - 6
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- Германия - 5
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- Индия - 4
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- Словакия - 4
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- Австрия - 3
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- Россия - 3
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- Швеция - 3
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- Израиль - 2
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- Марокко - 2
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- Польша - 2
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- Испания - 2
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- Бельгия - 1
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- Джибути - 1
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- Индонезия - 1
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- Ирландия - 1
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- Мозамбик - 1
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- Норвегия - 1
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- Руанда - 1
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- Саудовская Аравия -1
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- Судан - 1
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- Сомали - 1
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- Сербия - 1
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- Того - 1
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- Уганда - 1
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- Йемен - 1
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- Непал - 1
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- Нигерия - 1
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- Один пассажир путешествовал с паспортом ООН.
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Среди пассажиров был рожденный в Нигерии ученый и писатель Пиус Адесанми (Pius Adesanmi), который был директором Института африканских исследований Карлтонского университета. Университет Оттавы сообщил, что он был среди 18 канадцев, погибших в аварии.
Словацкий законодатель Антон Хрнко (Anton Hrnko) заявил в Facebook, что его жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала были среди погибших.
Посольство России в Эфиопии написало в Twitter имена трех граждан России, находящихся в самолете: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.
Авиакомпания еще не сообщила о том, из каких стран члены экипажа.
Как сообщал УНН, авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8.
В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.