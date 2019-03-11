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Названо національності загиблих у авіакатастрофі в Ефіопії

Названо національності загиблих у авіакатастрофі в Ефіопії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Пасажири літака Ethiopian Airline, який у неділю, 10 березня, впав через кілька хвилин після зльоту з Аддіс-Абеби, були з 35 країн, причому найбільше - з Кенії. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

За словами представника авіакомпанії, у результаті авіакатастрофи загинули 157 осіб, сім з яких були членами екіпажу та один співробітник служби безпеки.

За даними ООН, серед загиблих було 19 їхніх співробітників.

Вже відомо низку імен і національностей пасажирів і співробітника служби безпеки. 

  • Кенія - 32
  • Канада - 18
  • Ефіопія - 9
  • Китай - 8
  • Італія - ​​8
  • США - 8
  • Франція - 7
  • Велика Британія - 7
  • Єгипет - 6
  • Німеччина - 5
  • Індія - 4
  • Словаччина - 4
  • Австрія - 3
  • Росія - 3
  • Швеція - 3
  • Ізраїль - 2
  • Марокко - 2
  • Польща - 2
  • Іспанія - 2
  • Бельгія - 1
  • Джибуті - 1
  • Індонезія - 1
  • Ірландія - 1
  • Мозамбік - 1
  • Норвегія - 1
  • Руанда - 1
  • Саудівська Аравія -1
  • Судан - 1
  • Сомалі - 1
  • Сербія - 1
  • Того - 1
  • Уганда - 1
  • Ємен - 1
  • Непал - 1
  • Нігерія - 1
  • Один пасажир подорожував з паспортом ООН.

Серед пасажирів був народжений у Нігерії вчений і письменник Піус Адесанмі (Pius Adesanmi), який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 18 канадців, які загинули в аварії.

Словацький законодавець Антон Хрнко (Anton Hrnko) заявив ув Facebook, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.

Посольство Росії в Ефіопії написало в Twitter імена трьох громадян Росії, які перебували в літаку: Катерина Полякова, Олександр Поляков та Сергій Вяліков.

Авіакомпанія ще не повідомила про те, з яких країн члени екіпажу.

Як повідомляв УНН, авіакатастрофа в Ефіопії забрала 10 березня життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці у районі міста Бішофту. Ethiopian Airlines призупинила польоти Boeing 737 MAX 8.

У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян України не було.

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