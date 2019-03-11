Названо національності загиблих у авіакатастрофі в Ефіопії

КИЇВ. 11 березня. УНН. Пасажири літака Ethiopian Airline, який у неділю, 10 березня, впав через кілька хвилин після зльоту з Аддіс-Абеби, були з 35 країн, причому найбільше - з Кенії. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.