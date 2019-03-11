Названо національності загиблих у авіакатастрофі в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Пасажири літака Ethiopian Airline, який у неділю, 10 березня, впав через кілька хвилин після зльоту з Аддіс-Абеби, були з 35 країн, причому найбільше - з Кенії. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
За словами представника авіакомпанії, у результаті авіакатастрофи загинули 157 осіб, сім з яких були членами екіпажу та один співробітник служби безпеки.
За даними ООН, серед загиблих було 19 їхніх співробітників.
Вже відомо низку імен і національностей пасажирів і співробітника служби безпеки.
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- Кенія - 32
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- Канада - 18
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- Ефіопія - 9
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- Китай - 8
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- Італія - 8
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- США - 8
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- Франція - 7
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- Велика Британія - 7
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- Єгипет - 6
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- Німеччина - 5
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- Індія - 4
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- Словаччина - 4
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- Австрія - 3
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- Росія - 3
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- Швеція - 3
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- Ізраїль - 2
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- Марокко - 2
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- Польща - 2
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- Іспанія - 2
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- Бельгія - 1
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- Джибуті - 1
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- Індонезія - 1
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- Ірландія - 1
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- Мозамбік - 1
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- Норвегія - 1
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- Руанда - 1
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- Саудівська Аравія -1
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- Судан - 1
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- Сомалі - 1
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- Сербія - 1
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- Того - 1
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- Уганда - 1
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- Ємен - 1
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- Непал - 1
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- Нігерія - 1
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- Один пасажир подорожував з паспортом ООН.
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Серед пасажирів був народжений у Нігерії вчений і письменник Піус Адесанмі (Pius Adesanmi), який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 18 канадців, які загинули в аварії.
Словацький законодавець Антон Хрнко (Anton Hrnko) заявив ув Facebook, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.
Посольство Росії в Ефіопії написало в Twitter імена трьох громадян Росії, які перебували в літаку: Катерина Полякова, Олександр Поляков та Сергій Вяліков.
Авіакомпанія ще не повідомила про те, з яких країн члени екіпажу.
Як повідомляв УНН, авіакатастрофа в Ефіопії забрала 10 березня життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці у районі міста Бішофту. Ethiopian Airlines призупинила польоти Boeing 737 MAX 8.
У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян України не було.