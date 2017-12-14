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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7172 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102373 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102687 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116949 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103505 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105933 просмотра

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Названы направления авиарейсов отечественного лоукостера

Названы направления авиарейсов отечественного лоукостера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В следующем году в Украине заработает отечественный авиаперевозчик SkyUp, который будет выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы. Об этом сообщил во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацький, передает корреспондент УНН.

"На первый год работы запланировано выполнение международных чартерных перевозок ко всем известным и популярным курортам, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - подчеркнул Хайнацький.

В частности, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины за 16 направлениями - Англия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе , Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние украинские регулярные рейсы начнутся в конце мая - начале июня. На первом этапе рейсы запланировано по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют за такими - Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака и по другим маршрутам, которые будут расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkyUp.

Напомним, новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.

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