Названы направления авиарейсов отечественного лоукостера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В следующем году в Украине заработает отечественный авиаперевозчик SkyUp, который будет выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы. Об этом сообщил во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацький, передает корреспондент УНН.
"На первый год работы запланировано выполнение международных чартерных перевозок ко всем известным и популярным курортам, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - подчеркнул Хайнацький.
В частности, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины за 16 направлениями - Англия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе , Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.
Внутренние украинские регулярные рейсы начнутся в конце мая - начале июня. На первом этапе рейсы запланировано по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.
Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют за такими - Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака и по другим маршрутам, которые будут расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkyUp.
Напомним, новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.