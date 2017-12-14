Названо напрямки авіарейсів вітчизняного лоукостера

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наступного року в Україні запрацює вітчизняний авіаперевізник SkyUp, який виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси. Про це повідомив під час прес-конференції щодо створення національної авіакомпанії генеральний директор SkyUp Євгеній Хайнацький, передає кореспондент УНН.

"На перший рік роботи заплановано виконання міжнародних чартерних перевезень до всіх відомих та популярних курортів, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків", - наголосив Хайнацький.

Зокрема, чартерні перевезення у 2018 році будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших міст України за 16 напрямками – Англія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні українські регулярні рейси розпочнуться наприкінці травня – на початку червня. На першому етапі рейси заплановано за двома напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році планують за такими – Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака та за іншими маршрутами, які будуть розширюватись разом зі зростанням парку літаків авіакомпанії SkyUp.

Нагадаємо, новий національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року.

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