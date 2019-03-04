Названы таможни, которые в льготный период оформили больше всего "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В льготный период, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года, наибольшее количество автомобилей с иностранной регистрацией оформила Волынская таможня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
Так, первое место по количеству оформленных авто на еврономерах заняла Волынская таможня с более 33 тысяч растаможенных авто.
За ней следует Киевская городская таможня, где оформили более 30 тысяч транспортных средств.
Третья позиция за Львовской таможней с почти 20 тысячами автомобилей.
Далее идут Одесская таможня - более 17 тысяч авто - и Закарпатская таможня - почти 16 тысяч авто.
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При этом, приводится топ-5 таможенных постов таможен, которыми оформлено наибольшее количество "евроблях" в течение льготного периода.
Так, больше всего авто растаможили в ТП "Луцк" Волынской таможни - более 19 тысяч транспортных средств.
Далее идет ТП "Западный" Львовской таможни - почти 19 тысяч автомобилей.
На третьей позиции - ТП "Столичный" Киевской городской таможни - почти 14 тысяч "евроблях".
За ним - ВТО № 1 Черновицкой таможни - более 12 тысяч транспортных средств. На пятом месте - МП "Специализированный" Одесской таможни - более 10 тысяч шт.
Напомним, за время льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тысяч таких транспортных средств. При этом, Украина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях".
22 февраля завершился льготный период растаможки автомобилей на еврономерах.