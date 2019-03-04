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Названо митниці, які у пільговий період оформили найбільше "євроблях"

Названо митниці, які у пільговий період оформили найбільше "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У пільговий період, з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року, найбільшу кількість автомобілів з іноземною реєстрацією оформила Волинська митниця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.

Так, перше місце за кількістю оформлених авто на єврономерах посіла Волинська митниця з понад 33 тисяч розмитнених авто.

За нею йде Київська міська митниця, де оформили понад 30 тисяч транспортних засобів.

Третя позиція за Львівською митницею з майже 20 тисячами автівок.

Далі йдуть Одеська митниця – понад 17 тисяч авто - і Закарпатська митниця - майже 16 тисяч авто.

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При цьому, наводиться топ-5 митних постів митниць, якими оформлено найбільшу кількість "євроблях" упродовж пільгового періоду.

Так, найбільше авто розмитнили у МП "Луцьк" Волинської митниці – понад 19 тисяч транспортних засобів.

Далі йде МП "Західний" Львівської митниці – майже 19 тисяч автівок.

На третій позиції - МП "Столичний" Київської міської митниці – майже 14 тисяч "євроблях".

За ним - ВМО № 1 Чернівецької митниці – понад 12 тисяч транспортних засобів. На п'ятому місці - МП "Спеціалізований" Одеської митниці – понад 10 тисяч шт.

Нагадаємо, за час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч таких транспортних засобів. При цьому, Україна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях".

22 лютого завершився пільговий період розмитнення автомобілів на єврономерах.

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