Названы имена погибших военных в крушении Ми-8 в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате аварии вертолета Ми-8, которая произошла в Ровенской области в ночь на четверг, погибли четверо военных - командир экипажа, летчик-штурман, бортовой авиационный техник-инструктор, бортовой авиационный техник. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины, указав имена погибших, передает УНН.
"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четыре военных", указали в ВС ВСУ, назвав имена погибших:
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- командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
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- летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
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- бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
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- бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
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"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в СВ ВСУ.
Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, упавшем возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.