Названы имена победителей Книги года ВВС-2017

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102374 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102688 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116952 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103505 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105933 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112743 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

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Названы имена победителей Книги года ВВС-2017

Названы имена победителей Книги года ВВС-2017

Киев  •  УНН

 • 8843 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. ВВС Украина объявила победителей премии Книга года-2017, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает УНН.

"Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрана книга Анны Коршуновой "Комп и компания", - говорится в сообщении BBC Украина в Twitter.

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Екатерина Калитко и Анна Коршунова получат вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте каждая.

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Говоря о книге-победителя в номинации Книга года-2017, редактор Европейского департамента Всемирной службы ВВС Артем Лисс отметил: "Темы, затрагиваемые Екатериной Калитко в своем сборнике, особенно актуальны сейчас, когда мир кажется все более разобщенным. Она подчеркивает важность сохранять простое умение человеческого общения, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями".

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