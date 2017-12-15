Названы имена победителей Книги года ВВС-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. ВВС Украина объявила победителей премии Книга года-2017, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает УНН.
"Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрана книга Анны Коршуновой "Комп и компания", - говорится в сообщении BBC Украина в Twitter.
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Екатерина Калитко и Анна Коршунова получат вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте каждая.
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Говоря о книге-победителя в номинации Книга года-2017, редактор Европейского департамента Всемирной службы ВВС Артем Лисс отметил: "Темы, затрагиваемые Екатериной Калитко в своем сборнике, особенно актуальны сейчас, когда мир кажется все более разобщенным. Она подчеркивает важность сохранять простое умение человеческого общения, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями".