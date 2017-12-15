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Названо імена переможців Книги року ВВС-2017

Названо імена переможців Книги року ВВС-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. ВВС Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2017, представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), передає УНН.

“Книгою року ВВС-2017 стала збірка оповідань Катерини Калитко “Земля загублених, або маленькі страшні казки”, а переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2017 обрано книгу Анни Коршунової “Комп і компанія”, — йдеться у повідомленні BBC Україна у Twitter.

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Катерина Калитко та Анна Коршунова отримають винагороду 1000 фунтів у гривневому еквіваленті кожна.

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Говорячи про книгу-переможця в номінації Книга року ВВС-2017, редактор Європейського департаменту Всесвітньої служби ВВС Артем Лісс зазначив: “Теми, яких торкається Катерина Калитко у своїй збірці, особливо актуальні зараз, коли світ здається дедалі більш роз’єднаним. Вона підкреслює важливість зберігати просте вміння людського спілкування, досягати взаєморозуміння між людьми з різним життєвим досвідом, несхожою історією та цінностями”.

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