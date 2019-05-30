Названы первые версии катастрофы вертолета в Ровенской области

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18678 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40683 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59493 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74827 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119623 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110857 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Названы первые версии катастрофы вертолета в Ровенской области

Названы первые версии катастрофы вертолета в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 12831 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Сейчас у правоохранителей есть несколько версий крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает УНН.

"Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка", - сказал начальник управления.

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Как сообщал УНН, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая 2019.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь" . Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек , в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

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