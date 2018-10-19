Названа тройка самых пьющих стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Тройку самых пьющих стран мира возглавляет Китай. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.
Второе место в соответствующем рейтинге занимают США, третье – Бразилия.
"Бразилия является одним из крупнейших потребительских рынков алкогольных напитков в мире", - отмечают аналитики.
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Также сообщается, что в Китае и США прибыль индустрии алкогольных напитков растет умеренными темпами, чего не скажешь о Бразилии. Всего за 6 лет годовая прибыль индустрии алкогольных напитков в стране выросла с 56 млрд бразильских реалов (15 млрд долл.) до 117 млрд бразильских реалов (31 млрд долл.).
Напомним, ранее учёные университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс назвали украинок самыми пьющими в мире.
Также отметим, что украинцы постепенно увеличивают свои траты на алкогольную продукцию. Связано это с инфляционными процессами и с постоянным ростом акцизов на спиртное. Кроме того, на фоне подорожания брендового алкоголя, в Украине растет количество фальсифицированной продукции.
Отечественные легальные производители спиртных напитков уже не первый год бьют тревогу и требуют от правоохранителей эффективно противостоять развитию теневого сегмента рынка. Однако, пока, безрезультатно.
По оценкам ЕП, рынок нелегального алкоголя в Украине - самый большой в Европе и ежегодно приводит к миллионным потерям бюджета.