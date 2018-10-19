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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120936 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160102 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150067 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139185 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129692 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176156 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

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Названа тройка самых пьющих стран мира

Названа тройка самых пьющих стран мира

Киев  •  УНН

 • 10297 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Тройку самых пьющих стран мира возглавляет Китай. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.

Второе место в соответствующем рейтинге занимают США, третье – Бразилия.

"Бразилия является одним из крупнейших потребительских рынков алкогольных напитков в мире", - отмечают аналитики.

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Также сообщается, что в Китае и США прибыль индустрии алкогольных напитков растет умеренными темпами, чего не скажешь о Бразилии. Всего за 6 лет годовая прибыль индустрии алкогольных напитков в стране выросла с 56 млрд бразильских реалов (15 млрд долл.) до 117 млрд бразильских реалов (31 млрд долл.).

Напомним, ранее учёные университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс назвали украинок самыми пьющими в мире.

Также отметим, что украинцы постепенно увеличивают свои траты на алкогольную продукцию. Связано это с инфляционными процессами и с постоянным ростом акцизов на спиртное. Кроме того, на фоне подорожания брендового алкоголя, в Украине растет количество фальсифицированной продукции.

Отечественные легальные производители спиртных напитков уже не первый год бьют тревогу и требуют от правоохранителей эффективно противостоять развитию теневого сегмента рынка. Однако, пока, безрезультатно.

По оценкам ЕП, рынок нелегального алкоголя в Украине - самый большой в Европе и ежегодно приводит к миллионным потерям бюджета. 

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