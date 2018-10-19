Названа трійка найбільш питущих країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Трійку найбільш питущих країн світу очолює Китай. Про це свідчать дані статистичного порталу Statista, передає УНН.
Друге місце у відповідному рейтингу займають США, третє - Бразилія.
"Бразилія є одним з найбільших споживчих ринків алкогольних напоїв в світі", - відзначають аналітики.
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Також повідомляється, що в Китаї і США прибуток індустрії алкогольних напоїв зростає помірними темпами, чого не скажеш про Бразилію. Всього за 6 років річний прибуток індустрії алкогольних напоїв в країні зріс з 56 млрд бразильських реалів (15 млрд дол.) до 117 млрд бразильських реалів (31 млрд дол.).
Нагадаємо, раніше вчені університету Вашингтона і Фонду Білла і Мелінди Гейтс назвали українок найбільш питущими в світі.
Також відзначимо, що українці поступово збільшують свої витрати на алкогольну продукцію. Пов'язано це з інфляційними процесами і з постійним зростанням акцизів на спиртне. Крім того, на тлі подорожчання брендового алкоголю, в Україні зростає кількість фальсифікованої продукції.
Вітчизняні легальні виробники спиртних напоїв вже не перший рік б'ють на сполох і вимагають від правоохоронців ефективно протистояти розвитку тіньового сегменту ринку. Однак, поки, безрезультатно.
За оцінками ЄП, ринок нелегального алкоголю в Україні - найбільший в Європі і щорічно призводить до мільйонних втрат бюджету.