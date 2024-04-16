Назначен новый командующий ОК "Юг": им стал Геннадий Шаповалов

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов назначен командующим войсками оперативного командования "Юг", сообщили в Facebook во вторник в ОК "Юг", передает УНН.

Командующим войск оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" новоназначенного командира - говорится в сообщении.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Пройдя все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

За его плечами Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича я принял должность командующего оперативного командования "Юг". Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и вдохновения, но я уверен в нашей способности к плодотворной работе и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем достичь больших результатов - подчеркнул Геннадий Шаповалов.

Напомним

На прошлой неделе уже бывший командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук сообщил, что ушел в отставку.