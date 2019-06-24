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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК приглашает 12 человек для дачи объяснений

Киев • УНН

 • 11411 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. НАПК приглашает 12 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

НАПК приглашает 12 человек для дачи объяснений

НАПК приглашает 12 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - Вадатурского Андрея Алексеевича, народного депутата Украины, 24-27 июня в течение рабочего дня (повторно), Плетень Татьяну Викторовну, депутата Вольнянской районной совета Запорожской области, 26 июня в 10.00, Онутчака Василия Васильевича, яремчанского мэра, 03 июля с 09.00 до 13.00 (повторно), Мовчан Людмилу Васильевну, главного государственного ревизор-инспектор отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц Белоцерковского управления ГФС в Киевской области, 26 июня с 10.00 до 12.00, Коробко Татьяна Ивановна, начальника управления образования исполнительного комитета Тетиевской городского совета Киевской области, 03 июня с 09.00 до 12.00;

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по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения - Марченко Александра Александровича, народного депутата Украины, 01-04 июля в течение рабочего дня (повторно), Костевич Олега Игоревича, бывшего главного государственного инспектора отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов в м. Орел управление по вопросам труда Главного управления Гоструда во Львовской области, 03 июля в течение рабочего дня (повторно);

по признакам невыполнение законных требований Национального агентства - Мороза Александра Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью "сельскохозяйственное предприятие "Басмати", 24 июня в 11.00 (повторно); по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2018 год - Близнюка Алексея Вячеславовича, старшего прокурора отдела ГПУ, 26 июня в 14.00;

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по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением - Сапсай Екатерину Владимировну, бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ГФС, 26 июня в 10.00 (повторно);

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии - Яценко Анну Николаевну, судью Лисянского районного суда Черкасской области, 25 июня в 10.00 сваток Андрея Георгиевича, начальник управления прокуратуры Николаевской области, 26 июня в 11.00, Сапсай Екатерину Владимировну, бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ДФС, 26 июня в 10.00 (повторно).

Как сообщал УНН, НАПК пригласило на объяснение двух нардепов и заместителя председателя НБУ .

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