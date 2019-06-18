НАЗК: цього року розпочато тисячу повних перевірок декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції цього року розпочато понад 1 тисячу повних перевірок декларацій, також ухвалено понад 500 результатів повних перевірок декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАЗК.
Як вказано, після закінчення чергового етапу декларування у 2019 році, Система логічного арифметичного контролю декларацій (ЛАК) перевірила 2,7 млн електронних декларацій за 5 днів. "Декларації, які автоматично визначені Системою як такі, що мають найбільше корупційних ризиків, потрапили у так звану "червону зону" для проходження процедури повної перевірки. Це переважно декларації осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище", - додали у НАЗК.
"За п’ять місяців 2019 року розпочато 1030 повних перевірок декларацій. Ухвалено 555 результатів повних перевірок", - вказали в агентстві.
Також зазначається, що за результатами повних перевірок декларацій, "НАЗК направило до НАБУ 149 обґрунтованих висновків - декларування недостовірних відомостей на суму більше ніж 250 прожиткових мінімумів". "Справи по цих фактах мали бути розслідувані та передані до суду", - додали в агентстві.
Нагадаємо, НАЗК у травні виявило неправдиві дані в 11 деклараціях.