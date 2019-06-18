НАПК: в этом году начато тысячу полных проверок деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции в этом году начато более 1000 полных проверок деклараций, также принято более 500 результатов полных проверок деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАПК.
Как указано, после окончания очередного этапа декларирования в 2019 году, Система логического арифметического контроля деклараций (ЛАК) проверила 2,7 млн электронных деклараций за 5 дней. "Декларации, которые автоматически определены Системой как имеющие наибольшее число коррупционных рисков, попали в так называемую "красную зону" для прохождения процедуры полной проверки. Это преимущественно декларации лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение", - добавили в НАПК.
"За пять месяцев 2019 года начато 1030 полных проверок деклараций. Принято 555 результатов полных проверок", - указали в агентстве.
Также отмечается, что по результатам полных проверок деклараций, "НАПК направило в НАБУ 149 обоснованных выводов - декларирование недостоверных сведений на сумму более 250 прожиточных минимумов". "Дела по этим фактам должны быть расследованы и переданы в суд", - добавили в агентстве.
Напомним, НАПК в мае выявило ложные сведения в 11 декларациях.