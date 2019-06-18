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НАПК: в этом году начато тысячу полных проверок деклараций

Киев • УНН

 • 10167 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции в этом году начато более 1000 полных проверок деклараций, также принято более 500 результатов полных проверок деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАПК.

НАПК: в этом году начато тысячу полных проверок деклараций

Как указано, после окончания очередного этапа декларирования в 2019 году, Система логического арифметического контроля деклараций (ЛАК) проверила 2,7 млн электронных деклараций за 5 дней. "Декларации, которые автоматически определены Системой как имеющие наибольшее число коррупционных рисков, попали в так называемую "красную зону" для прохождения процедуры полной проверки. Это преимущественно декларации лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение", - добавили в НАПК.

"За пять месяцев 2019 года начато 1030 полных проверок деклараций. Принято 555 результатов полных проверок", - указали в агентстве.

Также отмечается, что по результатам полных проверок деклараций, "НАПК направило в НАБУ 149 обоснованных выводов - декларирование недостоверных сведений на сумму более 250 прожиточных минимумов". "Дела по этим фактам должны быть расследованы и переданы в суд", - добавили в агентстве.

Напомним, НАПК в мае выявило ложные сведения в 11 декларациях.

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