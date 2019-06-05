НАЗК у травні виявило неправдиві дані в 11 деклараціях

КИЇВ. 5 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у травні 2019 року встановило 400 порушень законодавства у сфері запобігання корупції, завершило 165 перевірок декларацій і виявило недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів в 11 з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.