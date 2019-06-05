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НАЗК у травні виявило неправдиві дані в 11 деклараціях

НАЗК у травні виявило неправдиві дані в 11 деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у травні 2019 року встановило 400 порушень законодавства у сфері запобігання корупції, завершило 165 перевірок декларацій і виявило недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів в 11 з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК у травні встановило 400 порушень законодавства у сфері запобігання корупції", - повідомили в агентстві.

Так, НАЗК склало 359 протоколів про адміністративні правопорушення, затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також направило 14 приписів. З них: 8 приписів внесено з вимогою усунути порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень антикорупційного законодавства, 6 приписів – за результатами перевірок державних органів.

Крім цього, у травні затверджено 165 рішень про результати повних перевірок декларацій. За результатами перевірок у 11 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Також встановлено ознаки умисного неподання 15 декларацій, додали у НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 6 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 19 адмінпротоколів.

Також НАЗК склало 54 адмінпротоколи за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та 1 адмінпротокол – щодо невиконання законних вимог Національного агентства.

Нагадаємо, НАЗК перевірило усіх нардепів на конфлікт інтересів.

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