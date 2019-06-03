НАЗК перевірило усіх нардепів на конфлікт інтересів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило всіх народних депутатів VIII скликання на дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, найбільшу кількість протоколів щодо порушень складено стосовно позафракційних народних обранців. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
“НАЗК здійснило моніторинг за виконанням народними депутатами VIII скликання вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також перевірило дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", - повідомили в агентстві.
За результатами моніторингу уповноважені особи НАЗК, як зазначається, виявили порушення вимог статті 36 Закону України “Про запобігання корупції” щодо передачі в управління підприємств або корпоративних прав у 2 депутатів та ознаки порушення 14 народними депутатами України вимог ч.3 ст. 14 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (чинний на день набуття статусу народними депутатами VIII скликання).
Також вказано, що складено 38 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушень 23 народними депутатами вимог закону України “Про запобігання корупції” за наступною кваліфікацією:
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- стаття 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) — 29 протоколів
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14 протоколів — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час участі у прийнятті рішень на пленарних засідання Верховної Ради України
15 протоколів — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у зв’язку з використанням свого статусу народного депутата і наданих повноважень у приватних інтересах, шляхом направлення депутатських звернень і запитів
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- стаття 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) — 7 протоколів, з яких:
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2 протоколи складено за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю або підприємницькою діяльністю
5 протоколів складено за порушення обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку
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- стаття 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) — 1 протокол
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- стаття 188-46 КУпАП (невиконання законних вимог (приписів) НАЗК) — 1 протокол.
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"Найбільшу кількість протоколів складено стосовно позафракційних народних обранців — 9 депутатів, друге місце посідають депутати від фракцій партії “Блок Петра Порошенка” та політичної партії “Народний фронт” — по 5 депутатів, 2 депутата від фракції політичної партії “Опозиційний блок” та по одному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка та групи “Партія “Відродження”, - вказали у НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК виявило в деклараціях нардепів недостовірні відомості на 8,5 млрд грн.