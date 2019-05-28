НАЗК виявило в деклараціях нардепів недостовірні відомості на 8,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у 77 деклараціях народних депутатів недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень. НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень 10 висновків НАЗК щодо ознак кримінальних правопорушень у діях нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука, матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації Людмили Денісової стали підставою для НАБУ розпочати досудове розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"За результатами повних перевірок декларацій, проведених у 2017-2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень", - вказали в агентстві.
Наразі, як зазначається, НАЗК завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72-ма народними депутатами України. "З них у 77 деклараціях народних депутатів виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень", - уточнили в агентстві.
Національне агентство склало та направило до НАБУ для здійснення досудового розслідування 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень: декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (стаття 366-1 ККУ) та незаконного збагачення (до визнання неконституційною статті 368-2 ККУ).
"За наявною інформацією, 10 обґрунтованих висновків НАЗК щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень у діях народних депутатів: Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень", - заявили у НАЗК.
За повідомленням НАБУ, "матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації Людмили Денісової стали підставою для НАБУ розпочати досудове розслідування". "Також на підставі обґрунтованих висновків НАЗК щодо недостовірних відомостей у деклараціях Дениса Омельяновича НАБУ розпочало інформаційно-аналітичну роботу", - зауважили в агентстві.
Окрім того, як зазначається, за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено та направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за частиною четвертою статті 172-6 КУпАП.
"Ще у 49 деклараціях народних депутатів встановлено недостовірні відомості на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів, що не тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність", - зазначили у НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК перевірило декларації 5 депутатів.