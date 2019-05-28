НАЗК виявило в деклараціях нардепів недостовірні відомості на 8,5 млрд грн

КИЇВ. 28 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у 77 деклараціях народних депутатів недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень. НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень 10 висновків НАЗК щодо ознак кримінальних правопорушень у діях нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука, матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації Людмили Денісової стали підставою для НАБУ розпочати досудове розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.