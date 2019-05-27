НАЗК перевірило декларації 5 депутатів

"На засіданні 24 травня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 28-ми декларацій, серед яких – подані народними депутатами України та заступниками міністрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що перевірки 21-ї з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК (логічного та арифметичного контролю - ред.). Перевірки 2-х декларацій – за повідомленнями від громадської організації та викривача: наведені громадською організацією них факти не підтвердилися. Перевірка 3-х декларацій була розпочата за повідомленнями від НАБУ та Нацполіції, а також 2-х декларацій – на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції".

Так, Нацагентство ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

1. Добкіним Дмитром Марковичем, народним депутатом України, за 2017 рік (виправленої).

2. Ткачуком Геннадієм Віталійовичем, народним депутатом України, за 2017 рік.

3. Загорієм Глібом Володимировичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої).

4. Колесником Миколою Юрійовичем, депутатом Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 2016 та 2017 роки.

5. Лебедином Юрієм Яковичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік (виправленої).

6. Севостьяновою Наталією Іларіонівною, першим заступником Міністра юстиції України, за 2016 рік.

7. Буцою Юрієм Богдановичем, заступником Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, за 2015 рік (виправленої).

8. Іликом Романом Романовичем, заступником Міністра охорони здоров’я України, за 2016 рік.

9. Фацевичем Олександром Юрійовичем, заступником Голови Національної поліції України, за 2015 рік.

10. Кісілем Іваном Миколайовичем, першим заступником Голови Державної архівної служби України, за 2017 рік.

11. Барахом Євгенієм Вікторовичем, першим заступником голови Державного агентства резерву України, за 2017 рік.

12. Пашком Ігорем Володимировичем, головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2016 рік.

13. Кілочицькою Тетяною Петрівною, заступником голови Державної інспекції ядерного регулювання України, за 2016 рік.

14. Гавриковим Миколою Вікторовичем, першим заступником начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області, за 2017 рік.

15. Заставним Юрієм Богдановичем, першим заступником Голови Державної інспекції сільського господарства України, за 2015 рік.

16. Згуровським Михайлом Захаровичем, ректором Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, за 2016 рік (виправленої), а також за 2017 рік.

17. Петрушкою Іштваном Шімоновичем, головою Берегівської районної державної адміністрації, за 2017 рік.

18. Тонюком Володимиром Івановичем, головою Новогребельської сільської ради Бородянського району Київської області, за 2016 рік.

19. Христюком Сергієм Володимировичем, керівником апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2017 рік.

20. Хмілем Ігорем Вікторовичем, заступником керівника виконавчого апарату Вінницької обласної ради, за 2017 рік (виправленої).

21. Халаєм Віктором Володимировичем, начальником Управління державного екологічного та геологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України, за 2015 рік.

22. Гелетієм Юрієм Ігоровичем, директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, за 2015 рік.

23. Лушпієнком Миколою Миколайовичем, начальником Головного управління Національної поліції в Сумській області, за 2016 рік.

24. Харлан Наталією Миколаївною, суддею Апеляційного суду Полтавської області, за 2016 рік.

25. Лямзіною Наталією Юріївною, суддею Деснянського районного суду м. Чернігова, за 2017 рік.

26. Демидовим Віталієм Леонідовичем, прокурором відділу Генеральної прокуратури України, за 2016 рік.

Як роз'яснили у НАЗК, повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Нагадаємо, станом на п'ятницю, 24 травня, новопризначені Зеленським посадовці ще не подали декларації.