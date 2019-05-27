НАПК проверило декларации 5 депутатов

"На заседании 24 мая Национальный агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 28-ми деклараций, среди которых - представленные народными депутатами Украины и заместителями министров", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проверки 21-й из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК (логического и арифметического контроля - ред.). Проверки 2-х деклараций - по сообщениям от общественной организации и обличителя: приведенные общественной организацией них факты не подтвердились. Проверка 3-х деклараций была начата по сообщениям от НАБУ и Нацполиции, а также 2-х деклараций - на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Так, Нацагентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

1. Добкиным Дмитрием Марковичем, народным депутатом Украины, за 2017 год (исправленной).

2. Ткачуком Геннадием Витальевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.

3. Загорием Глебом Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).

4. Колесником Николаем Юрьевичем, депутатом Криворожского городского совета Днепропетровской области, за 2016 и 2017 года.

5. Лебедином Юрием Яковлевичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год (исправленной).

6. Севостьяновой Натальей Илларионовной, первым заместителем Министра юстиции Украины, за 2016 год.

7. Буцой Юрием Богдановичем, заместителем Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, за 2015 год (исправленной).

8. Илыком Романом Романовичем, заместителем Министра здравоохранения Украины, за 2016 год.

9. Фацевичем Александром Юрьевичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины, за 2015 год.

10. Кисилем Иваном Николаевичем, первым заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины, за 2017 год.

11. Барахом Евгением Викторовичем, первым заместителем председателя Государственного агентства резерва Украины, за 2017 год.

12. Пашком Игорем Владимировичем, председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, за 2016 год.

13. Килочицкой Татьяной Петровной, заместителем председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, за 2016 год.

14. Гавриковым Николаем Викторовичем, первым заместителем начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области, за 2017 год.

15. Заставным Юрием Богдановичем, первым заместителем Председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины, за 2015 год.

16. Згуровским Михаилом Захаровичем, ректором Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", за 2016 год (исправленной), а также за 2017 год.

17. Петрушкой Иштваном Шимоновичем, председателем Береговского районного государственной администрации, за 2017 год.

18. Тонюком Владимиром Ивановичем, председателем Новогребельский сельского совета Бородянского района Киевской области, за 2016 год.

19. Христюком Сергеем Владимировичем, руководителем аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2017 год.

20. Хмилем Игорем Викторовичем, заместителем руководителя исполнительного аппарата Винницкого областного совета, за 2017 год (исправленной).

21. Халаем Виктором Владимировичем, начальником Управления государственного экологического и геологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Украины, за 2015 год.

22. Гелетиєм Юрием Игоревичем, директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, за 2015 год.

23. Лушпиєнко Николаем Николаевичем, начальником Главного управления Национальной полиции в Сумской области, за 2016 год.

24. Харлан Натальей Николаевной, судьей Апелляционного суда Полтавской области, за 2016 год.

25. Лямзиной Натальей Юрьевной, судьей Деснянского районного суда г. Чернигова, за 2017 год.

26. Демидовым Виталием Леонидовичем, прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год.

Как разъяснили в НАПК, полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.

Напомним, на пятницу, 24 мая, вновь назначенные Зеленским чиновники еще не подали декларации.