НАПК выявило в декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд грн

КИЕВ. 28 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило в 77 декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств 10 выводов НАПК по признакам уголовных преступлений в действиях нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука. Материалы НАПК по недостоверным сведениям в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.