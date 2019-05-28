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НАПК выявило в декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд грн

НАПК выявило в декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило в 77 декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств 10 выводов НАПК по признакам уголовных преступлений в действиях нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука. Материалы НАПК по недостоверным сведениям в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен", - указали в агентстве.

На данный момент, как отмечается, НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины. "Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен", - уточнили в агентстве.

Национальное агентство составило и направило в НАБУ для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений: декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконное обогащение (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).

"По имеющейся информации, 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств", - заявили в НАПК.

По сообщению НАБУ, "материалы НАПК по недостоверным сведениям в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование". "Также на основании обоснованных выводов НАПК по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу", - отметили в агентстве.

Кроме того, как отмечается, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

"Еще в 49 декларациях народных депутатов установлено недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК проверило декларации 5 депутатов.

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