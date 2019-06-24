НАЗК запрошує 12 осіб для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. НАЗК запрошує 12 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
НАЗК запрошує 12 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення:
за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – Вадатурського Андрія Олексійовича, народного депутата України, 24-27 червня протягом робочого дня (повторно), Плетень Тетяну Вікторівну, депутата Вільнянської районної ради Запорізької області, 26 червня о 10.00, Онутчака Василя Васильовича, Яремчанського міського голову, 03 липня з 09.00 до 13.00 (повторно), Мовчан Людмилу Василівну, головного державного ревізор-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Білоцерківського управління ДФС у Київській області, 26 червня з 10.00 до 12.00, Коробко Тетяну Іванівну, начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради Київської області, 03 липня з 09.00 до 12.00;
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за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення – Марченка Олександра Олександровича, народного депутата України, 01-04 липня протягом робочого дня (повторно), Костевича Олега Ігоровича, колишнього головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у м. Львові Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Львівській області, 03 липня протягом робочого дня (повторно);
за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства – Мороза Олександра Сергійовича, директора товариства з обмеженою відповідальністю “сільськогосподарське підприємство “Басматі”, 24 червня об 11.00 (повторно); за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2018 рік – Близнюка Олексія Вячеславовича, старшого прокурора відділу ГПУ, 26 червня о 14.00;
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за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням – Сапсай Катерину Володимирівну, колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС, 26 червня о 10.00 (повторно);
за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані – Яценко Ганну Миколаївну, суддю Лисянського районного суду Черкаської області, 25 червня о 10.00 Сватока Андрія Георгійовича, начальник управління прокуратури Миколаївської області, 26 червня об 11.00, Сапсай Катерину Володимирівну, колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС, 26 червня о 10.00 (повторно).
Як повідомляв УНН, НАЗК запросило на пояснення двох нардепів і заступника голови НБУ.