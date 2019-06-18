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НАЗК запросило на пояснення двох нардепів і заступника голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 7 осіб, серед яких народні депутати, судді та посадовці, зокрема, заступник голови Національного банку України, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК запросило на пояснення двох нардепів і заступника голови НБУ

"НАЗК запрошує 7 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - вказали в агентстві.

Зазначається, що йдеться про складення, у разі наявності підстав, протоколів:

  • за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
  • народного депутата України Андрія Вадатурського;
  • депутата Григорівської сільської ради 7-го скликання Івана Плахтієнка;
  • за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
  • першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову;
  • за ознаками порушення вимог щодо сумісництва та суміщення:
  • народного депутата України Олександра Марченка;
  • за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:
  • прокурора відділу ГПУ Олександра Савку;
  • за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2018 рік:
  • суддю Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Наталію Баннікову;
  • суддю Херсонського міського суду Херсонської області Олександра Зубова.

Вказано, що ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, раніше НАЗК запросило до себе нардепа та заступника голови НБУ для пояснень.

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