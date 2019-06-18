НАПК пригласило на объяснения двух нардепов и замглавы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 7 человек, среди которых народные депутаты, судьи и должностные лица, в частности, заместитель председателя Национального банка Украины, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 7 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - указали в агентстве.
Отмечается, что речь идет о сложении, при наличии оснований, протоколов:
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- по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
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- народного депутата Украины Андрея Вадатурского;
- депутата Григоривского сельского совета 7-го созыва Ивана Плахтиенко;
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- по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:
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- первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову;
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- по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения:
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- народного депутата Украины Александра Марченко;
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- по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
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- прокурора отдела ГПУ Александра Савку;
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- по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2018 год:
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- судью Измаильского горрайонного суда Одесской области Наталью Банникову;
- судью Херсонского городского суда Херсонской области Александра Зубова.
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Указано, что эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.
Напомним, ранее НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений.