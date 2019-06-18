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НАПК пригласило на объяснения двух нардепов и замглавы НБУ

Киев • УНН

 • 9416 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 7 человек, среди которых народные депутаты, судьи и должностные лица, в частности, заместитель председателя Национального банка Украины, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК пригласило на объяснения двух нардепов и замглавы НБУ

"НАПК приглашает 7 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - указали в агентстве.

Отмечается, что речь идет о сложении, при наличии оснований, протоколов:

  • по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
  • народного депутата Украины Андрея Вадатурского;
  • депутата Григоривского сельского совета 7-го созыва Ивана Плахтиенко;
  • по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:
  • первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову;
  • по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения:
  • народного депутата Украины Александра Марченко;
  • по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
  • прокурора отдела ГПУ Александра Савку;
  • по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2018 год:
  • судью Измаильского горрайонного суда Одесской области Наталью Банникову;
  • судью Херсонского городского суда Херсонской области Александра Зубова.

Указано, что эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Напомним, ранее НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений.

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