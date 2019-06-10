НАЗК запросило до себе нардепа та заступника голови НБУ для пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 15 осіб, серед яких народний депутат Денис Омельянович, судді та посадовці, для надання пояснень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК запрошує 15 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - вказали у відомстві.
За даними НАЗК, йдеться про складення, за наявності підстав, протоколів про адмінправопорушення:
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- за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
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- народного депутата Дениса Омельяновича;
- начальника митного поста “Південний” Одеської митниці ДФС Олександра Телелима;
- начальника ТУ Державної судової адміністрації України в Київській області Назіра Бадахова;
- начальника ГУ НП у Волинській області Петра Шпигу;
- депутата Григорівської сільської ради Олександра Рогового;
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- за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:
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- суддю Дніпропетровського окружного адміністративного суду Павла Борисенка;
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- за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
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- першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову;
- держсекретаря МВС України Олексія Тахтая;
- голову Білоцерківської районної ради Київської області Володимира Шевченка;
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- за ознаками порушення вимог щодо незаконного розголошення службової інформації;
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- керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря;
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- за ознаками порушення вимог щодо сумісництва та суміщення;
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- колишнього головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у місті Львів Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області Олега Костевича;
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- за ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки:
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- суддю Артемівського районного суду міста Луганськ Сергія Космініна;
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- за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
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- колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай;
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- за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
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- суддю Східного апеляційного господарського суду Володимира Сіверіна;
- начальника управління прокуратури Миколаївської області Андрія Сватока;
- колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай.
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"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті", - додали у НАЗК.
Нагадаємо, раніше НАЗК запросило для надання пояснень чотирьох нардепів.