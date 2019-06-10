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НАЗК запросило до себе нардепа та заступника голови НБУ для пояснень

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 15 осіб, серед яких народний депутат Денис Омельянович, судді та посадовці, для надання пояснень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК запрошує 15 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - вказали у відомстві.

За даними НАЗК, йдеться про складення, за наявності підстав, протоколів про адмінправопорушення:

  • за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
  • народного депутата Дениса Омельяновича;
  • начальника митного поста “Південний” Одеської митниці ДФС Олександра Телелима;
  • начальника ТУ Державної судової адміністрації України в Київській області Назіра Бадахова;
  • начальника ГУ НП у Волинській області Петра Шпигу;
  • депутата Григорівської сільської ради Олександра Рогового;
  • за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:
  • суддю Дніпропетровського окружного адміністративного суду Павла Борисенка;
  • за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
  • першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову;
  • держсекретаря МВС України Олексія Тахтая;
  • голову Білоцерківської районної ради Київської області Володимира Шевченка;
  • за ознаками порушення вимог щодо незаконного розголошення службової інформації;
  • керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря;
  • за ознаками порушення вимог щодо сумісництва та суміщення;
  • колишнього головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у місті Львів Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області Олега Костевича;
  • за ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки:
  • суддю Артемівського районного суду міста Луганськ Сергія Космініна;
  • за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
  • колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай;
  • за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
  • суддю Східного апеляційного господарського суду Володимира Сіверіна;
  • начальника управління прокуратури Миколаївської області Андрія Сватока;
  • колишнього головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай.

"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, раніше НАЗК запросило для надання пояснень чотирьох нардепів.

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