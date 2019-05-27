НАЗК запросило для надання пояснень 4 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. НАЗК запрошує 16 осіб, серед яких народні депутати, суддя та посадовці, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Нацагенства.
Так, для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запрошують
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- Павелка Андрія Васильовича, народного депутата України, 28 або 29 травня протягом робочого дня
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- Омельяновича Дениса Сергійовича, народного депутата України, 29 травня о 10.00
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- Смоляра Юрія Володимировича, депутата Богуславської міської ради, 29 травня о 12.00
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- Рогового Олександра Ілліча, депутата Григорівської сільської ради, 29 травня о 15.00.
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За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення має прибути Котвіцький Ігор Олександрович, народний депутат України, 28 або 29 травня протягом робочого дня (повторно).
За ознаками невиконання законних вимог Національного агентства запрошують Тахтая Олексія Володимировича, Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України, 31 травня протягом робочого дня а також Гаврилишина Андрія Васильовича, Озерянського сільського голову Галицького району Івано-Франківської області, 04 червня протягом робочого дня.
За ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки до НАЗК має прибути Космінін Сергій Олексійович, суддя Артемівського районного суду міста Луганськ, 29 травня об 11.00.
За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2018 рік запрошують Волощук Наталію Валеріївну, начальника відділу погашення боргу Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області, 28 травня об 11.00.
За ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2017, 2018 роки – Бойко Анну Анатоліївну, заступника начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, 28 травня о 09.00.
За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані –
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- Гаврилюка Михайла Васильовича, народного депутата України, 28 травня об 11.00
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- Шандулу Людмилу Олександрівну, прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4, 28 травня о 16.00
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- Сендака Ігоря Михайловича, заступника начальника відділу ГСУ ГПУ, 28 тарвня о 10.00
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- Старенького Євгена Олеговича, головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Херсон – центральний" митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, 28 травня о 14.00
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- Волощук Наталію Валеріївну, начальника відділу погашення боргу Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області, 28 травня об 11.00;
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За ознаками несвоєчасного подання декларацій перед звільненням та після звільнення за 2018 рік – Магеру Андрія Йосиповича, колишнього члена ЦВК, 28 травня о 12.00 а також Данилевського Юрія Миколайовича, колишнього члена ЦВК, 29 травня о 12.00.
Нагадаємо, НАЗК внесло припис викритому на хабарах в.о. голови Держслужби зайнятості.