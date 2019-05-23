НАЗК внесло припис викритому на хабарах в.о. голови Держслужби зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерію Ярошенку. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
Так, НАЗК на засіданні 17 травня внесло 2 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та секретарю Української міської ради Обухівського району Київської області.
"Так, внесено припис в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерію Ярошенку стосовно директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого прямим підпорядкуванням його сина, який є працівником Сумського міського центру зайнятості, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили у Нацагентстві.
Крім того, внесено припис секретарю Української міськради Обухівського району Київської області, який тимчасово здійснює повноваження Українського міського голови, Тетяні Кучер щодо усунення порушення вимог частини другої статті 58 Закону України "Про запобігання корупції" шляхом дострокового припинення повноважень секретаря Української міськради без припинення повноважень депутата ради та звільнення з відповідної посади. А також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Української міської ради вимог частин другої та третьої статті 57, частини третьої статті 58 Закону України "Про запобігання корупції".
У НАЗК підкреслили, що приписи Нацагентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.
Нагадаємо, правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн.
Слідство встановило, що протягом січня-травня поточного року підозрювані під контролем правоохоронних органів одержали від підприємця 800 тис. гривень за нібито подальше виконання договірних зобов’язань з оплати будівельних робіт. Подібні факти також задокументовані в інших регіонах України.