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У ГПУ розповіли подробиці затримання в.о. голови Держслужби зайнятості

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості разом зі співучасниками затримано під час передачі частини неправомірної вигоди в сумі 480 тис гривень. Загальна сума отриманих коштів становить понад 800 тис. гривень. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

За даними ГПУ, група на чолі з виконувачем обов’язків голови Держслужби зайнятості була викрита під час одержання коштів від директора приватного підприємства за виконання будівельних робіт в Житомирському центрі зайнятості. Всі фігуранти затримані за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції слідчими Київського Територіального управління ДБР.

Слідство встановило, що протягом січня-травня поточного року підозрювані під контролем правоохоронних органів одержали від підприємця 800 тис. гривень за нібито подальше виконання договірних зобов’язань з оплати будівельних робіт. Подібні факти також задокументовані в інших регіонах України. На даний час у 28 місцях проводяться одночасні обшуки.

Наразі трьом затриманим готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн.

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