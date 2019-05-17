В ГПУ рассказали подробности задержания и.о. главы Госслужбы занятости

По данным ГПУ, группа во главе с исполняющим обязанности главы Госслужбы занятости была разоблачена при получении средств от директора частного предприятия за выполнение строительных работ в Житомирском центре занятости. Все фигуранты задержаны под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции следователями Киевского территориального управления ГБР.

Следствие установило, что в течение января-мая текущего года подозреваемые под контролем правоохранительных органов получили от предпринимателя 800 тыс. гривен за якобы дальнейшее выполнение договорных обязательств по оплате строительных работ. Подобные факты также описаны в других регионах Украины. В настоящее время в 28 местах проводятся одновременно обыски.

Сейчас трем задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали группу чиновников Госслужбы занятости во главе с и.о. председателя Валерием Ярошенко за вымогательство и получение взяток на общую сумму около 0,5 млн грн.