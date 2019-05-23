НАПК внесло предписание уличенному во взятках и.о. главы Госслужбы занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание и.о. главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерию Ярошенко. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.
Так, НАПК на заседании 17 мая внесло 2 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) и секретарю Украинского городского совета Обуховского района Киевской области.
"Так, внесено предписание и.о. главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерию Ярошенко отношении директора Сумского областного центра занятости Владимира Пидлисного, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного прямым подчинением его сына, который является работником Сумского городского центра занятости, чем нарушил требования пункта 2 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в Нацагентстве.
Кроме того, внесено предписание секретарю Украинского горсовета Обуховского района Киевской области, который временно осуществляет полномочия Украинского городского головы, Татьяне Кучер по устранению нарушения требований части второй статьи 58 Закона Украины "О предупреждении коррупции" путем досрочного прекращения полномочий секретаря Украинского горсовета без прекращения полномочий депутата совета и увольнения от соответствующей должности. А также проведение служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Украинского городского совета требований частей второй и третьей статьи 57, части третьей статьи 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
В НАПК подчеркнули, что предписания Нацагентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.
Напомним, правоохранители задержали группу чиновников Госслужбы занятости во главе с и.о. председателя Валерием Ярошенко за вымогательство и получение взяток на общую сумму около 0,5 млн грн.
Следствие установило, что в течение января-мая текущего года подозреваемые под контролем правоохранительных органов получили от предпринимателя 800 тыс. гривен за якобы дальнейшее выполнение договорных обязательств по оплате строительных работ. Подобные факты также описаны в других регионах Украины.