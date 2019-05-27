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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
НАПК пригласило для дачи объяснений 4 нардепов

НАПК пригласило для дачи объяснений 4 нардепов

Киев  •  УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. НАПК приглашает 16 человек, среди которых народные депутаты, судья и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повидовлення Нацагентства.

Так, для дачи объяснений по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, приглашают

  • Павелко Андрея Васильевича, народного депутата Украины, 28 или 29 мая в течение рабочего дня
  • Омельяновича Дениса Сергеевича, народного депутата Украины, 29 мая в 10.00
  • Смоляр Юрия Владимировича, депутата Богуславской городского совета, 29 мая в 12.00
  • Рогового Александра Ильича, депутата Григоровского сельского совета, 29 мая в 15.00.

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения должен прибыть Котвицкий Игорь Александрович, народный депутат Украины, 28 или 29 мая в течение рабочего дня (повторно).

По признакам невыполнения законных требований Национального агентства приглашают Тахтая Алексея Владимировича, Государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины, 31 мая в течение рабочего дня а также Гаврилишина Андрея Васильевича, Озерянского сельского голову Галицкого района Ивано-Франковской области, 4 июня в течение рабочего дня.

По признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций 2015, 2016 и 2017 годах в НАПК должен прибыть Косминин Сергей Алексеевич, судья Артемовского районного суда города Луганска, 29 мая в 11.00.

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2018 приглашают Волощук Наталью Валерьевну, начальника отдела погашения долга Киево-Святошинского управления ГУ ГФС в Киевской области, 28 мая в 11.00.

По признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций за 2017, 2018 годы - Бойко Анну Анатольевну, заместителя начальника отдела налогов и сборов с юридических лиц Киево-Святошинской у в Киевской области, 28 мая в 09.00.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии -

  • Гаврилюка Михаила Васильевича, народного депутата Украины, 28 мая в 11.00
  • Шандула Людмилу Александровну, прокурора Харьковской местной прокуратуры № 4, 28 мая в 16.00
  • Сендак Игоря Михайловича, заместителя начальника отдела ГСУ ГПУ, 28 тарвня в 10.00
  • Старенького Евгения Олеговича, главного государственного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Херсон - центральный" таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе, 28 мая в 14.00
  • Волощук Наталью Валерьевну, начальника отдела погашения долга Киево-Святошинского управления ГУ ГФС в Киевской области, 28 мая в 11.00;

По признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения по 2018 - Магеру Андрея Иосифовича, бывшего члена ЦИК, 28 мая в 12.00 а также Данилевского Юрия Николаевича, бывшего члена ЦИК, 29 мая в 12.00.

Напомним, НАПК внесло предписание уличенному на взятках и.о. главы Госслужбы занятости.

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