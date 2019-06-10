НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 2523 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 23437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107900 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134455 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143182 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129392 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129961 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131181 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 34583 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 59797 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 26551 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 32173 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 27976 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 9931 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 107897 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 142891 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 155129 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 213933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 4947 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 12947 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 27976 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 32173 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123627 просмотра
Актуальное
НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений

НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений

Киев  •  УНН

 • 9744 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 15 человек, среди которых народный депутат Денис Омельянович, судьи и должностные лица, для дачи объяснений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 15 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - указали в ведомстве.

По данным НАПК, речь идет о составлении, при наличии оснований, протоколов об админправонарушениях:

  • по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
  • народного депутата Дениса Омельяновича;
  • начальника таможенного поста "Южный" Одесской таможни ГФС Александра Телелима;
  • начальника ТУ Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова;
  • начальника ГУ НП в Волынской области Петра Шпиги;
  • депутата Григорьевского сельского совета Александра Рогового;
  • по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:
  • судью Днепропетровского окружного административного суда Павла Борисенко;
  • по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:
  • первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову;
  • госсекретаря МВД Украины Алексея Тахтая;
  • голову Белоцерковского районного совета Киевской области Владимира Шевченко;
  • по признакам нарушения требований относительно незаконного разглашения служебной информации;
  • руководителя секретариата Высшего совета правосудия Сергея Пушкаря;
  • по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения;
  • бывшего главного государственного инспектора отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов в городе Львов Управления по труду ГУ Гоструда во Львовской области Олега Костевича;
  • по признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы:
  • судью Артемовского районного суда города Луганска Сергея Косминина;
  • по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
  • бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ГФС Екатерину Сапсай;
  • по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
  • судью Восточного апелляционного хозяйственного суда Владимира Сиверина;
  • начальника управления прокуратуры Николаевской области Андрея Сватока;
  • бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ГФС Екатерину Сапсай.

"Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте", - добавили в НАПК.

Напомним, ранее НАПК пригласило для дачи объяснений четырех нардепов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы