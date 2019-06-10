НАПК пригласило к себе нардепа и замглавы НБУ для объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 15 человек, среди которых народный депутат Денис Омельянович, судьи и должностные лица, для дачи объяснений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 15 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - указали в ведомстве.
По данным НАПК, речь идет о составлении, при наличии оснований, протоколов об админправонарушениях:
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- по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
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- народного депутата Дениса Омельяновича;
- начальника таможенного поста "Южный" Одесской таможни ГФС Александра Телелима;
- начальника ТУ Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова;
- начальника ГУ НП в Волынской области Петра Шпиги;
- депутата Григорьевского сельского совета Александра Рогового;
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- по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:
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- судью Днепропетровского окружного административного суда Павла Борисенко;
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- по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:
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- первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову;
- госсекретаря МВД Украины Алексея Тахтая;
- голову Белоцерковского районного совета Киевской области Владимира Шевченко;
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- по признакам нарушения требований относительно незаконного разглашения служебной информации;
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- руководителя секретариата Высшего совета правосудия Сергея Пушкаря;
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- по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения;
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- бывшего главного государственного инспектора отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов в городе Львов Управления по труду ГУ Гоструда во Львовской области Олега Костевича;
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- по признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы:
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- судью Артемовского районного суда города Луганска Сергея Косминина;
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- по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
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- бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ГФС Екатерину Сапсай;
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- по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
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- судью Восточного апелляционного хозяйственного суда Владимира Сиверина;
- начальника управления прокуратуры Николаевской области Андрея Сватока;
- бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье-аэропорт" Запорожской таможни ГФС Екатерину Сапсай.
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"Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте", - добавили в НАПК.
Напомним, ранее НАПК пригласило для дачи объяснений четырех нардепов.