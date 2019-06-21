НАЗК знайшло недостовірні дані у декларації нардепа Шуфрича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій нардепа Нестора Шуфрича виявило ознаки декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій за 2016 та 2017 роки народного депутата Шуфрича Нестора Івановича виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що нардеп у декларації за 2016 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості, а саме двох земельних ділянок, двох житлових будинків та шести квартир. А відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.
За даними НАЗК, подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату, зазначили у Нацагентстві.
"Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн", - повідомили у НАЗК.
Про виявлені правопорушення посадовця Нацагентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.
У відомстві також вказали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 КК України (Декларування недостовірної інформації - ред.).
Нагадаємо, у 2017 році Генеральна прокуратура України перевіряла народного депутата Нестора Шуфрича на ухилення від сплати податків.
Також нагадаємо, нардеп Нестор Шуфрич здійснив на травневі свята "романтичну автомобільну подорож" до Криму зі своєю дружиною.