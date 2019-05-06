Нардеп Шуфрич відпочив із дружиною в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Народний депутат України Нестор Шуфрич здійснив на травневі свята "романтичну автомобільну подорож до Криму" зі своєю дружиною. Про це повідомила прес-служба Нестора Шуфрича в Facebook, передає УНН.
"На травневі свята Нестор Шуфрич вирішив зробити коханій дружині подарунок - романтичну автомобільну подорож до Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Шуфрич із дружиною провели першу частину вихідних у Ялті.
"Переїхали через "Чонгар". Нашу частину (українську - ред.) проїхали за 15 хвилин в один бік, і за 12 хвилин - назад. На другому боці (окупованому Росією - ред.) прочекали огляд відповідно три з половиною і дві години", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 16 березня 2014 року в Криму пройшов невизнаний у світі "референдум", після якого відбулася анексія півострова Росією.