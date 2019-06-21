НАПК нашло недостоверные данные в декларации нардепа Шуфрича

"Национальное агентство по предупреждению коррупции при полной проверки деклараций по 2016 и 2017 годы народного депутата Шуфрича Нестора Ивановича выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Указано, что нардеп в декларации за 2016 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости, а именно двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир. А сведения о еще один участок чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

По данным НАПК, подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известная депутата, отметили в Нацагентстве.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн", - сообщили в НАПК.

О выявленных правонарушениях должностное Нацагентство сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

В ведомстве также отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации - ред.).

Напомним, в 2017 году Генеральная прокуратура Украины проверяла народного депутата Нестора Шуфрича на уклонение от уплаты налогов.

Также напомним, нардеп Нестор Шуфрич совершил на майские праздники "романтическую автомобильное путешествие" в Крым со своей женой.