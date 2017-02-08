ГПУ перевіряє Н.Шуфрича на сплату податків

“Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003825 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів — ред.)”, — йдеться в ухвалі.

В е-декларації за 2015 рік народний депутат задекларував 25 млн грн, 4,2 млн доларів і 3,7 млн євро готівкою, права власності на шість земельних ділянок, два житлових будинки та дев’ять квартир. Крім цього, Н.Шуфрич повідомив про колекцію живопису у кількості 287 одиниць, антикварні вироби, колекцію годинників та зброї. Також у його власності перебувають автомобілі Land Rover Defender, 2008 року випуску, Mersedes-Benz G350, 2013 року випуску, Toyota 4 Runner, 2012 року випуску.

Нагадаємо, ГПУ ініціювала позапланові перевірки е-декларацій 29 нардепів України.