ГПУ проверяет Н.Шуфрича на уплату налогов

"Обосновывая внесенное ходатайство, следователь указал, что управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000003825 от 09.12.2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов - ред.)", - говорится в постановлении.

В е-декларации 2015 года народный депутат задекларировал 25 млн грн, 4,2 млн долларов и 3,7 млн евро наличными, права собственности на шесть земельных участков, два жилых дома и девять квартир. Кроме этого, Шуфрич сообщил о коллекции живописи в количестве 287 единиц, антикварных изделиях, коллекции часов и оружия. Также в его собственности находятся автомобили Land Rover Defender, 2008 года выпуска, Mersedes-Benz G350 2013 года выпуска, Toyota 4 Runner, 2012 года выпуска.

Напомним, ГПУ инициировала внеплановые проверки электронной декларации 29 нардепов Украины.