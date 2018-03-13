НАПК: за два месяца уже более 300 тыс. чиновников заполнили э-декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день э-декларации заполнили более 306 тыс. чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.
"По состоянию на сегодня, на 16:00, подано в Реестр 306 925 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год. Напоминаем, очередной этап представления деклараций продлится до 1 апреля этого года", - говорится в сообщении.
При этом НАПК, обращаясь к декларантам, настоятельно рекомендует не затягивать с заполнением декларации.
На сайте НАПК, отмечается в сообщении, для Вас размещении видео и текстовые разъяснения по заполнению электронных деклараций, рекомендации по работе с Реестром, ссылки на открытые государственные реестры, в которых содержится большинство информации, необходимой Вам для указания в декларации, пошаговые инструкции по изменению ЭЦП и e-mail.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 11-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015, 2016 и 2017 годы.