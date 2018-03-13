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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35192 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51031 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54573 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101279 просмотра

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НАПК: за два месяца уже более 300 тыс. чиновников заполнили э-декларации

НАПК: за два месяца уже более 300 тыс. чиновников заполнили э-декларации

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день э-декларации заполнили более 306 тыс. чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, на 16:00, подано в Реестр 306 925 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год. Напоминаем, очередной этап представления деклараций продлится до 1 апреля этого года", - говорится в сообщении.

При этом НАПК, обращаясь к декларантам, настоятельно рекомендует не затягивать с заполнением декларации.

На сайте НАПК, отмечается в сообщении, для Вас размещении видео и текстовые разъяснения по заполнению электронных деклараций, рекомендации по работе с Реестром, ссылки на открытые государственные реестры, в которых содержится большинство информации, необходимой Вам для указания в декларации, пошаговые инструкции по изменению ЭЦП и e-mail.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 11-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015, 2016 и 2017 годы.

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