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НАЗК: за два місяці вже понад 300 тис. чиновників заповнили е-декларації

НАЗК: за два місяці вже понад 300 тис. чиновників заповнили е-декларації

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на сьогоднішній день е-декларації заповнили понад 306 тис чиновників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національного агентства з запобігання корупції, передає УНН.

“Станом на сьогодні, на 16:00, подано до Реєстру 306 925 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. Нагадуємо, черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року”, — йдеться у повідомленні.

При цьому НАЗК, звертаючись до декларантів, наполегливо рекомендує не зволікати із заповненням декларації.

На сайті НАЗК, зазначається у повідомленні, для Вас розміщенні відео- та текстові роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій, рекомендації щодо роботи з Реєстром, посилання на відкриті державні реєстри , у яких міститься більшість інформації, необхідної Вам для зазначення у декларації, покрокові інструкції щодо зміни ЕЦП та e-mail.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 11-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 та 2017 роки.

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