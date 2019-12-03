НАПК: с 2020 года в декларациях необходимо указывать номер с демографического реестра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. При заполнении декларации с 1 января 2020 необходимо указывать свой уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"С 1 января 2020 года субъектам декларирования при заполнении декларации необходимо будет указать сведения о своем уникальном номером записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР) и указать соответствующие номера членов семьи. Такие изменения в статью 46 Закона Украины "О предупреждении коррупции» вступили в силу 18 октября 2019 (Закон № 140-IX)", - сообщили в Назка.
Национальное агентство сейчас готовит предложения по приведению подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с новыми положениями Закона. В частности, предполагается, что Форма декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет содержать отдельное поле для указания УНЗР субъекта декларирования и членов его семьи.
В случае отсутствия у субъекта декларирования или членов его семьи УНЗР предусматривается возможность избрания субъектом декларирования соответствующего значения этого поля.
Напомним, что в соответствии с Порядком функционирования Реестра предусмотрено, что внесение в Реестр информации о лице и выданные ей документы осуществляется уполномоченными субъектами в случае:
оформление документов, если в настоящее время указанная информация не внесена в Реестр или изменилась;
регистрации места жительства или места пребывания;
регистрации актов гражданского состояния;
по желанию лица, если информация о нем не внесена в Реестр.
Уникальный номер записи в Реестре является неизменным.
Заявитель для внесения информации в реестр по собственному желанию обращается в территориальный орган/территориального подразделения распорядителя Реестра по зарегистрированному месту жительства.