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НАЗК: з 2020 року в деклараціях необхідно вказувати номер з демографічного реєстру

НАЗК: з 2020 року в деклараціях необхідно вказувати номер з демографічного реєстру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. При заповненні декларації з 1 січня 2020 року необхідно зазначати свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

“З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України „Про запобігання корупції“ набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX)”, — повідомили у НАЗК.

Національне агентство наразі готує пропозиції щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нових положень Закону. Зокрема, передбачається, що Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування та членів його сім’ї.
У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.

Нагадаємо, що відповідно до Порядку функціонування Реєстру передбачено, що внесення до Реєстру інформації про особу та видані їй документи здійснюється уповноваженими суб’єктами у разі:
оформлення документів, якщо на цей час зазначена інформація не внесена до Реєстру або змінилася;
реєстрації місця проживання чи місця перебування;
реєстрації актів цивільного стану;
за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру.

Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Заявник для внесення інформації до Реєстру за власним бажанням звертається до територіального органу/територіального підрозділу розпорядника Реєстру за зареєстрованим місцем проживання.

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