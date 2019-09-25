НАПК установило нарушения в отчетах семи политических партий

"Факты нарушений порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, выявленных в отчете 7 политических партий. Это "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Партия сильной власти", "Альянс за социальную справедливость", "Будущее страны", "Партия" Национально-демократическое объединение "Украина", "Партия зеленых Украины", "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Национальное агентство поступили 268 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (за второй квартал 2019 года). Первые 35 выводов по результатам анализа отчетов были утверждены решением Национального агентства в начале сентября, а 20 сентября НАПК утвердило еще 53 выводы.

Напомним, что 20 сентября НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов.