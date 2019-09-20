НАЗК затвердило результати повної перевірки декларацій 20 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати повної перевірки 20 декларацій поданих народними депутатами України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Так, 20 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило 61 рішення про результати повних перевірок декларацій, з яких 20 подані народними депутатами України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевірки 54-х із цих декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. Перевірка 4-х декларацій розпочата за повідомленнями від викривачів: в одному випадку факти не підтвердились. Ще 3 декларації розпочали перевіряти за повідомленнями від правоохоронних органів: наведені в цих повідомленнях факти підтвердились, а в одному випадку — частково.
Так, прийняті рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:
• Василем Амельченком, народним депутатом України, за 2016 рік.
• Яковом Безбахом, народним депутатом України, за 2016 рік.
• Андрієм Деркачем, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Ігорем Васюником, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Олегом Дмитренком, народним депутатом України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
• Олесем Довгим, народним депутатом України, за 2016 рік (виправленої).
• Володимиром Кацубою, народним депутатом України, за 2016 рік.
• Сергієм Кіралем, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Олегом Мусієм, народним депутатом України, за 2017 рік (виправленої).
• Михайлом Ланьо, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Михайлом Поплавським, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Тарасом Пастухом, народним депутатом України, за 2015 рік.
• Олександром Опанасенком, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої).
• Юрієм Левченком, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Олександром Лівіком, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Євгеном Рибчинським, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Петром Сабашуком, народним депутатом України, за 2016 рік.
• Олександром Шевченком, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Віталієм Хомутинніком, народним депутатом України, за 2017 рік.
• Миколою Величковичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції провело 91 повну перевірку декларацій, зокрема, 24 народних депутатів попереднього і нинішнього скликань, низки мерів і голів місцевих рад, урядовців, суддів та інших. Також розпочаті повні перевірки 47 декларацій.