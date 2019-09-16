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НАЗК перевірило декларації понад 20 нардепів

НАЗК перевірило декларації понад 20 нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції провело 91 повну перевірку декларацій, зокрема, 24 народних депутатів попереднього і нинішнього скликань, низки мерів і голів місцевих рад, урядовців, суддів та інших. Також розпочаті повні перевірки 47 декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"13 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило 91 рішення про результати повних перевірок декларацій. Також розпочаті повні перевірки 47 декларацій", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК відзначили, що у межах виконання зобов’язань держави перед ЄС у межах надання другого траншу макрофінансової допомоги 500 млн євро, Національне агентство вже затвердило результати 890 перевірок, які були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. "Загалом з початку 2019 року Національне агентство затвердило 1325 результатів повної перевірки декларацій", - додали а агентстві.

"Зокрема, перевірки 69-ти декларацій, затверджених на цьому засіданні, були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. Перевірка 5-ти декларацій була розпочата за повідомленнями від викривачів, факти в одному з них не підтвердились. Перевірки 4-х декларацій розпочались за повідомленнями від громадських організацій: наведені в цих повідомленнях факти не підтвердились в трьох випадках, а в одному підтвердились частково. 5 декларацій розпочали перевіряти за повідомленнями від правоохоронних органів – факти, наведені в цих повідомленнях не підтвердились в трьох випадках", - зазначили у НАЗК.

За даними агентства, ухвалені рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих, зокрема:

  • Богомолець Ольгою Вадимівною, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Добкіним Михайлом Марковичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Герегою Олександром Володимировичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Фріз Іриною Василівною, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Тарутою Сергієм Олексійовичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Дубневичем Ярославом Васильовичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Білецьким Андрієм Євгенійовичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Богданом Русланом Дмитровичем, народним депутатом України, за 2016 рік (виправленої).
  • Борозенцем Максимом Івановичем, депутатом Київської міської ради, за 2016 рік.
  • Гіршфельдом Анатолієм Мусійовичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої).
  • Кадикалом Миколою Олеговичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої).
  • Давиденком Валерієм Миколайовичем, народним депутатом України, за 2016 рік (виправленої).
  • Кобцевим Михайлом Валентиновичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Констанкевич Іриною Мирославівною, народним депутатом України, за 2017 рік (виправленої).
  • Корнацьким Аркадієм Олексійовичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Кривохатьком Вадимом Вікторовичем, народним депутатом України, за 2016 та 2017 роки.
  • Кришиним Олегом Юрійовичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Барвіненком Віталієм Дмитровичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Лапіним Ігорем Олександровичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Лубінцем Дмитром Валерійовичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Лабазюком Сергієм Петровичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Соляром Володимиром Мироновичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Люшняком Миколою Володимировичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
  • Ничипоренком Валентином Миколайовичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Шкірею Ігорем Миколайовичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 рік (виправленої) та 2017 рік.
  • Карплюком Володимиром Андрійовичем, Ірпінським міським головою, за 2017 рік.
  • Маркаровою Оксаною Сергіївною, першим заступником міністра фінансів України, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 і 2017 роки.
  • Микольською Наталією Ярославівною, заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговим представником України, за 2017 рік.
  • Тітарчуком Михайлом Івановичем, заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України, за 2016 рік.
  • Глущенко Світланою Володимирівною, заступником міністра юстиції України, за 2017 рік.
  • Руснаком Іваном Степановичем, першим заступником міністра оборони України, за 2015 рік.
  • Державіним Володимиром Володимировичем, заступником голови Фонду державного майна України, за 2015 рік.
  • Сивак Оксаною Василівною, заступником міністра з питань європейської інтеграції Міністерства охорони здоров’я України, за 2016 рік.
  • Чернишом Олегом Миколайовичем, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, за 2016 рік.
  • Азаровим Євгеном Федоровичем, першим заступником начальника ГУ ДФС у Київській області за 2016 рік.
  • Андрущенком Олександром Анатолійовичем, заступником військового прокурора військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України, за 2016 рік.
  • Бабським Андрієм Анатолійовичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, за 2017 рік (виправленої).
  • Дубініною Владленою Геннадіївною, проректором з науково-педагогічної роботи (лікувальної та післядипломної освіти) Одеського національного медичного університету, за 2017 рік.
  • Магеррамовим Анаром Васифовичем, начальником відділу Одеської митниці ДФС, за 2015 рік.
  • Прокопівим Володимиром Володимировичем, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, за 2015 рік (виправленої).
  • Коробенком Сергієм Віталійовичем, суддею Солом’янського районного суду міста Києва, за 2015 рік.
  • Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2015 рік, за 2016 рік (виправленої), за 2017 рік (виправленої).

Нагадаємо, НАЗК за місяць виявило 337 порушень, пов'язаних із корупцією.

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